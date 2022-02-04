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«Победила любовь»: Подольская выложила фотографии семьи с отдыха на Мальдивах

Георгий Соланович

Общество
«Победила любовь»: Подольская выложила фотографии семьи с отдыха на Мальдивах
Фото: instagram/nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская выложила фотографии семейного отдыха на Мальдивах. Снимки звезда опубликовала в Instagram.

На первой фотографии запечатлена Подольская со своим супругом, музыкантом Владимиром Песняковым, на втором — их дети. Певица предложила своим фанатам выбрать «пару года» и проголосовать, какое фото лучше.

— Дорогие! Голосуем за пару года. Первое или второе (фото — прим. «ВМ»)? Предвкушаю сладкое фиаско первого, — в шутку резюмировала исполнительница.

Ожидаемо, что фанаты Подольской не смогли выбрать лучший снимок и заявили, что обе фотографии прекрасны.

«Тут не выбрать, обе пары самые классные!»; «Невозможно выбрать»; «Победила любовь», — написали подписчики в социальной сети.

Ранее стало известно, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков купили элитную недвижимость. Как оказалось, пара не планирует переезжать в новое жилище, потому что купленные квартиры предназначаются маленьким сыновьям супругов.

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