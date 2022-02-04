Сборная России вышла в финал чемпионата Европы после победы над Украиной

Сборная России по мини-футболу / Фото: www.instagram.com/amfr_official/

Сборная России по мини-футбола обыграла оппонентов из Украины и вышла в финал чемпионата Европы. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что полуфинальный матч проходил в Нидерландах и был закончен со счетом 3:2 в пользу российской команды. В составе нашей сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов, забивший гол ударом через себя. Более того, вратарь сборной России Дмитрий Путилов на 39 минуте матча отразил пенальти.

На протяжении всего матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в сторону наших футболистов.

В финале турнира сборная России сыграет с победителем пары Португалия – Испания. Последний матч пройдет 6 февраля, передает РИА Новости.

Ранее наша сборная по мини-футболу обыграла Грузию в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:1.

Тогда голами среди россиян отличились Артем Ниязов (23-я минута), а также Иван Чишкала (28-я, 40-я). Команда Грузии ответила единственным мячом Бруно Петри (24-я).