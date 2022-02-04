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Украинская снайперша пообещала убивать россиян в случае вторжения
Украинская снайпер-доброволец Елена Белозерская пообещала снова убивать в случае вторжения России. Об этом сообщает The Sun в пятницу, 4 февраля.
— Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десяти человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся, — говорится в сообщении.
Издание также опубликовало видео, на котором женщина, предположительно, стреляет по ополченцам в Донбассе. Материал был снят в 2017 году, когда Белозерская была добровольцем, но позже она вступила в ряды морской пехоты Украины.
Женщина и ее супруг в настоящее время являются резервистами армии. Моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны, приводит слова Белозерской The Sun.
19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.
Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.