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Экспресс-автобусы № 1050 начали ходить между станцией МЦД-2 «Подольск» и центром Сахарово

Георгий Соланович

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Экспресс-автобусы № 1050 начали ходить между станцией МЦД-2 «Подольск» и центром Сахарово
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Между станцией «Подольск» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и миграционным центром Сахарово начал курсировать экспресс-маршрут № 1050. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— От станции МЦД-2 «Подольск» до миграционного центра Сахарово теперь можно доехать на экспресс-маршруте № 1050. Время работы экспресса от станции «Подольск» до миграционного центра — с 6:00 до 21:20, от миграционного центра до станции «Подольск» — с 7:00 до 22:20, — уточнили в пресс-службе.

Средний интервал между автобусами — 40 минут, между станцией МЦД и миграционном центром автобус совершит несколько остановок: на площади Ленина в Подольске и около кинотеатра «Родина». Стоимость поездки на экспрессе — 42 рубля.

На маршруте на данный момент курсируют три автобуса малого класса, при росте потока пассажиров возможно увеличение количества транспортных единиц, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось , что автобусные маршруты № 226 и 630 временно изменятся с 5 февраля в связи со строительством новой станции Московских центральных диаметров (МЦД).

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