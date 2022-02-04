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В Госдуме осудили кричалки в адрес Путина на матче России и Украины

Иван Юминов

Спорт
В Госдуме осудили кричалки в адрес Путина на матче России и Украины
Фото: Пресс-служба Госдумы

Оскорбительные кричалки в адрес президента России Владимира Путина в ходе полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной были провокациями. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в пятницу, 4 февраля.

— К сожалению, наши опасения оправдались. Мы понимаем, что выкрики были со стороны специально подъехавших псевдоболельщиков, которые на самом деле приехали не поддерживать свою команду, а вести провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать матч, — рассказал парламентарий.

Организаторам следует навести порядок, потому что все находится в их руках, подчеркнул Свищев. Россия, уточнил депутат, подготовит претензию по данной ситуации.

Украинские фанаты являются «придурками», наказавшими себя и команду, добавил он. Наказание в отношении них последует практически неминуемо, приводит слова Свищева Sport24.

4 февраля сборная России по мини-футболу обыграла оппонентов из Украины и вышла в финал чемпионата Европы. Уточняется, что полуфинальный матч проходил в Нидерландах и завершился со счетом 3:2 в пользу российской команды.

В составе нашей сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов, забивший гол ударом через себя. Более того, вратарь сборной России Дмитрий Путилов на 39-й минуте матча отразил пенальти.

На протяжении всего матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в сторону соперников. В финале турнира сборная России сыграет 6 февраля с победителем пары Португалия — Испания.

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