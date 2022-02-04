Астролог предупредил обладательниц пяти женских имен о рисках ранней смерти

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Астролог Артемий Никара составил топ имен, обладательницы которых чаще остальных умирают в молодом возрасте.

Так, на первом месте оказались Светланы, которые из-за сложностей в общении с окружающими часто задумываются о добровольном уходе из жизни. Во избежание этого сценария с ними должны быть люди, которые смогут вовремя их утешить.

Лолиты идут в рейтинге эксперта на втором месте, так как им всегда приходится бороться с системой. Женщины с данным именем любят стоять на своем, что регулярно приводит к одиночеству.

Тройку замыкают Инги, являющиеся, по мнению Никары, абсолютно непредсказуемыми женщинами. Они часто соглашаются на странные авантюры, которые нередко приводят к печальному финалу.

Множество необдуманных поступков совершают и Полины, хотя с виду они доверчивые и наивные. Пятерку замыкают Варвары, в чьем характере можно особенно выделить неуверенность в себе, отмечает Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.