Бесплатная парковка появилась на северо-востоке Москвы вместо нелегального паркинга

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесплатная автостоянка на 50 машиномест заработала на северо-востоке Москвы на месте нелегального паркинга. Об этом сообщила пресс-служба столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Там отметили, что до этого на месте находилась незаконно организованная стоянка. Ее огородили забором и поставили два шлагбаума. С горожан взымали плату за использование парковки, однако заработанные средства в бюджет города не вносились.

— В Олонецком проезде в Бабушкинском районе появилась бесплатная парковка почти на 50 машин. На этом месте рядом с многоярусным паркингом в жилом секторе располагалась незаконная огороженная автостоянка. Факт самозахвата земельного участка выявили сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города, — уточнили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что бесплатная автостоянка на 50 машиномест заработала в Бабушкинском районе Москвы на месте нелегального паркинга.