Врач предупредила о рисках развития опухолей из-за молока

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Употребление молочных продуктов способно вызвать рост злокачественных опухолей. Об этом заявила нутрициолог Анна Лысенко.

— Я молочные продукты не рекомендую совсем. Дело не только в усвоении, а в том, как эта продукция изготавливается, — рассказала специалист.

Скоту, как уточнила она, колют гормоны, а люди употребляют их с молоком. Данное обстоятельство приводит к росту инсулиноподобного фактора роста в теле, что способствует росту опухолей, предупредила врач.

При наличии возможности людям следует заменить молоко на соевое, кокосовое или растительное, посоветовала нутрициолог. Подобный выбор станет вдвойне полезным для организма, приводит слова Лысенко Ura.ru.

4 февраля врач-невролог Виктория Дорофеева рассказала «ВМ», что интенсивное развитие информационной и социальной сред негативно сказывается на психофизическом состоянии человека. Одним из таких расстройств является​ синдром хронической усталости​ — ощущение постоянного переутомления.​

Чаще всего это состояние встречается у жителей мегаполисов, поскольку их ритм жизни и сфера деятельности предполагают постоянное психоэмоциональное напряжение и многозадачность. По словам Дорофеевой, пик заболеваемости синдрома хронической усталости приходится на активный возраст 40–59 лет.