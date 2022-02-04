Арбенина опубликовала собственные фотографии во время беременности
Исполнительница и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в честь 12-летия своих детей Артема и Марта опубликовала собственные фотографии на последних сроках беременности. Снимки артистка выложила в Instagram.
На первом фото Арбенина стоит перед фотографом в белой майке и с огромным животом. На следующих снимках можно увидеть на тот момент еще маленьких наследников певицы. Последнее фото – Артем и Март на данный момент.
— Доброе утро, страна! Вот он – вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев. Martie & Artie! keep going! — написала Арбенина в Instagram.
Фанаты исполнительницы поздравили мать и детей с праздником и пожелали семье всего самого наилучшего.
«С днем рождения деток!», «С именинниками, Диана! Отличные ребята растут », «Всех благ и исполнения самых заветных!», — комментируют подписчики публикацию в социальной сети.
Ранее лидер группы «Ночные снайперы» опубликовала фото своих подросших детей-двойняшек и поздравила с Днем знаний своих подписчиков.