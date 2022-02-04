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Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством

Иван Юминов

В мире
Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством
Фото: roscongress / Елена Разина

Отказ от Крыма станет политическим самоубийством для любого президента. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в пятницу, 4 февраля.

— Отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким, скажем так, политическим самоубийством для любого президента, не только для (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина. В этом смысле это такая ловушка и тупик, — рассказала блогер.

Ни Путин, ни следующий президент не смогут отказаться от полуострова, считает она. Присоединение Крыма поддерживает большое число россиян, отметила Собчак в эфире «1+1».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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