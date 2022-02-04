Канье Уэст подарил своей возлюбленной и ее подругам сумки за 760 тысяч рублей

Фото: Instagram/juliafox

Новая возлюбленная известного американского рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста актриса Джулия Фокс получила праздничный подарок, цена которого составила 10 тысяч долларов, сообщает издание Page Six.

Модель отмечала свое 32-летие с друзьями в нью-йоркском ресторане Lucien, куда был приглашен и Уэст. Артист хотел удивить свою избранницу дорогостоящим подарком и вручил сумку бренда Hermes Birkin, которая стоит порядка 10 тысяч долларов (около 760 тысяч рублей). Такой же подарок он сделал и подругам Джулии Фокс, сообщает источник.

Канье Уэст специально прилетел Нью-Йорк на празднование дня рождения возлюбленной, а затем вернулся в Лос-Анджелес, чтобы закончить свой новый альбом, уточняет Page Six.

О романе Уэста и Фокс стало известно этой зимой. Пара сначала не афишировала свои отношения, однако спустя время модель призналась своим фолловерам, что влюблена в рэпера.

Экс-супруга артиста Ким Кардашьян подала официальное заявление о расторжении брака в декабре 2021 года. На данный момент идет бракоразводный процесс. У распавшейся пары четверо детей: Норт, Чикаго, Сейнт и Псалом.

В 2020 году Уэст потратил более 12 миллионов долларов из собственных средств на свою избирательную кампанию на выборах президента США.