Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Канье Уэст подарил своей возлюбленной и ее подругам сумки за 760 тысяч рублей

Лала Манушакян

Общество
Канье Уэст подарил своей возлюбленной и ее подругам сумки за 760 тысяч рублей
Фото: Instagram/juliafox

Новая возлюбленная известного американского рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста актриса Джулия Фокс получила праздничный подарок, цена которого составила 10 тысяч долларов, сообщает издание Page Six.

Модель отмечала свое 32-летие с друзьями в нью-йоркском ресторане Lucien, куда был приглашен и Уэст. Артист хотел удивить свою избранницу дорогостоящим подарком и вручил сумку бренда Hermes Birkin, которая стоит порядка 10 тысяч долларов (около 760 тысяч рублей). Такой же подарок он сделал и подругам Джулии Фокс, сообщает источник.

Канье Уэст специально прилетел Нью-Йорк на празднование дня рождения возлюбленной, а затем вернулся в Лос-Анджелес, чтобы закончить свой новый альбом, уточняет Page Six.

О романе Уэста и Фокс стало известно этой зимой. Пара сначала не афишировала свои отношения, однако спустя время модель призналась своим фолловерам, что влюблена в рэпера.

Экс-супруга артиста Ким Кардашьян подала официальное заявление о расторжении брака в декабре 2021 года. На данный момент идет бракоразводный процесс. У распавшейся пары четверо детей: Норт, Чикаго, Сейнт и Псалом.

В 2020 году Уэст потратил более 12 миллионов долларов из собственных средств на свою избирательную кампанию на выборах президента США.

Читайте также:
репер подарок день рождения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте