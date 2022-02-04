Зеленский поддержал сборную Украины после поражения в полуфинале ЧЕ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение сборной страны в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Оппонентами в матче стали российские футболисты.

— Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче, — написал глава государства в своем Twitter.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу россиян. В сборной России голы забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету у Евгения Серого и Даниила Абакшина.

4 февраля сборная России по мини-футболу обыграла оппонентов из Украины и вышла в финал чемпионата Европы. Уточняется, что полуфинальный матч проходил в Нидерландах и завершился со счетом 3:2 в пользу российской команды.

В составе нашей сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов, забивший гол ударом через себя. Более того, вратарь сборной России Дмитрий Путилов на 39-й минуте матча отразил пенальти.

На протяжении всего матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в сторону соперников. В финале турнира сборная России сыграет 6 февраля с победителем пары Португалия — Испания.