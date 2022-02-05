Эксперт заявила, что постковидный синдром «омикрона» имеет меньше симптомов

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Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» сопровождается меньшим количеством симптомов при постковидном синдроме, чем после «дельты». Это следует из предварительных наблюдений. Об этом в субботу, 5 февраля, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт заявила, что после «омикрона» у человека реже наблюдаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

— Это может быть связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом, более молодым возрастом заболевших и зачастую быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов инфекции с самого первого дня болезни. В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию, — поделилась Руженцова.

Кроме этого, она добавила, что у людей, которые прошли курс вакцинации, гораздо реже встречаются какие-либо последствия после перенесенной болезни, передает ТАСС.

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2 февраля врач-терапевт, врач высшей категории Инна Колоскова рассказала «Вечерней Москве», когда после «омикрона» наступает постковидный синдром. По ее словам, причин полагать, что после «омикрона» постковидного синдрома не будет, нет. Он может возникать в период от нескольких недель до трех–четырех месяцев.