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Терапевт рассказала, когда после «омикрона» может наступить постковидный синдром

Рафаэль Залян

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт рассказала, когда после «омикрона» может наступить постковидный синдром
Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса «омикрон», как и все предыдущие, взаимодействует с кровеносной системой и нервными клетками. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт, врач высшей категории Инна Колоскова рассказала, когда после «омикрона» наступает постковидный синдром.

По ее словам, причин полагать, что после «омикрона» постковидного синдрома не будет, нет. Он может возникать в период от нескольких недель до трех–четырех месяцев.

— Так как это новое явление и мы знаем, что он («омикрон» — прим. «ВМ») протекает легче, то ошибочно считаем, что избежим последствий, — рассказала она.

Колоскова также напомнила, что легкое течение коронавируса при «омикроне» возможно благодаря тому, что больше людей стало прививаться.

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Подробнее о постковидном синдроме при разных формах COVID-19 можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

До этого стало известно, что врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали самые первые симптомы нового штамма коронавируса «омикрон», которые проявляются после контакта с больными.

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