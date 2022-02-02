Врачи назвали самые первые симптомы «омикрона»

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Врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали самые первые симптомы нового штамма коронавируса «омикрон», которые проявляются после контакта с больными. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает газета Express.

Согласно результатам исследования, уже спустя два дня после контакта с больным «омикроном» могут появиться першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота во всем теле. Одним из первых симптомов врачи назвали головную боль.

Они также подчеркнули, что между заболеванием и проявлением симптомов может проходить до 14 дней. Они настоятельно рекомендовали изолироваться на десять дней и сделать тест на коронавирус, если обнаружатся эти симптомы, говорится в публикации.

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До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе возросло за неделю почти на 70 процентов. При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью.