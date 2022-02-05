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СМИ: Роскомнадзор может ввести ограничения в отношении YouTube из-за RT

Виктория Храменкова

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СМИ: Роскомнадзор может ввести ограничения в отношении YouTube из-за RT
Фото: pixabay.com

Возможность введения ограничений против видеохостинга YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ рассматривается в Роскомнадзоре. Об этом в пятницу, 4 февраля, написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

— В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», — передает газета слова надзорного органа.

Отмечается, что в отношении YouTube рассматривается запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также на ограничение платежей и переводов денежных средств.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны. При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом. Наконец, будет запущен процесс формирования списка официальных лиц из Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, которым запретят въезд в Россию.

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