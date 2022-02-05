Астрологи раскрыли четыре самых удачливых знака зодиака

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Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака наиболее предрасположены к удаче, чем остальные. Им с рождения сопутствует фортуна, а они вовсе не прилагают усилий к своим успехам.

Так, Овнам всегда во всем везет. Они легко достигают карьерных высот, обладая решительным и рискованным характером. Также представители этого знака азартны и получают удовольствие, когда завоевывают свою цель.

Скорпионы тоже наделены немалой удачей. Они всегда смогут избежать любых проблем и готовы справиться со сложностями в самых пугающих ситуациях. Астрологи считают, что именно Скорпионы будут восстанавливать мир после каких-нибудь разрушений.

Стрельцов фортуна также не обделила. Представителям этого знака зодиака везет в любой сфере жизни. Для того, чтобы добиться поставленной цели — им достаточно просто захотеть ее исполнения, пишет Пятый канал.

Водолеи готовы поставить на кон все, чтобы добиться своих желаний. Благодаря своему оригинальному мышлению они всегда на шаг опережают своих конкурентов. Водолеи никогда не придерживаются рамок, что помогает им заполучить все самое лучшее, что недоступно обычным людям.

Ранее астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.