Сборная России по мини-футболу обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская сборная по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы после победы над командой Украины. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2 (2:1).

Россияне отличились трижды: на второй минуте забил Антон Соколов, на 15-й — еще один мяч забросил Андрей Афанасьев, а на 31-й минуте — Артем Ниязов. Также на 39-й минуте встречи голкипер сборной РФ Дмитрий Путилов смог отразить пенальти Петра Шотурмы. В составе украинцев на 16-й минуте забил гол Евгений Серый, а на 35-й минуте отличился Даниил Абакшин.

В финале россиян ожидает поединок с португальцами, которые во втором полуфинальном матче со счетом 3:2 обыграли сборную Испании.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение сборной страны в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Оппонентами в матче стали российские футболисты.