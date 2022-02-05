Москвичи выбрали магазины с лучшим новогодним оформлением

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Завершено подведение итогов конкурса на лучшее оформление предприятий в сфере торговли и услуг. В роли жюри выступали москвичи — пользователи портала «Активный гражданин».

Всего в соревновании было пять номинаций: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания» и «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

За каждую номинацию голосовали более 124 тысяч москвичей. За «Лучшее оформление несетевого магазина» проголосовали целых 128 тысяч человек. Всего в конкурсе 15 победителей — по три в каждой номинации. Все они получат денежные призы. Обладатели первых мест получают по пять миллионов рублей, вторых — по три миллиона, а бронзовым призерам достанется по два миллиона, передает официальный сайт мэра Москвы.

Подробнее с результатами конкурса можно ознакомиться на сайте «Активного гражданина» или в мобильном приложении проекта.

31 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичное правительство приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин».