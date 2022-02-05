Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тренер сборной Украины по мини-футболу отреагировал на незабитый пенальти в матче с Россией

Михаил Алимов

Спорт
Тренер сборной Украины по мини-футболу отреагировал на незабитый пенальти в матче с Россией
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко поддержал капитана команды Петра Шотурму, который не реализовал пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы против России.

— Конечно, мы поддержали его в раздевалке. Петр – опытный игрок, и мы его поддержим в любом случае. Будем поддерживать его все вместе, и в радости, и в горе. Он как настоящий капитан взял на себя ответственность и выполнил шестиметровый, — передает его слова пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Он отметил, что капитана поддерживает вся команда. Впереди у украинцев матч с испанцами за бронзовую медаль. Те в другом полуфинальном матче уступили Португалии, которая в финале встретится со сборной России.

Российская сборная по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы после победы над командой Украины. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2 (2:1).

Россияне отличились трижды: на второй минуте забил Антон Соколов, на 15-й — еще один мяч забросил Андрей Афанасьев, а на 31-й минуте — Артем Ниязов. Также на 39-й минуте встречи голкипер сборной РФ Дмитрий Путилов смог отразить пенальти Петра Шотурмы. В составе украинцев на 16-й минуте забил гол Евгений Серый, а на 35-й минуте отличился Даниил Абакшин.

Читайте также:
Украина пенальти Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте