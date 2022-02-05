Тренер сборной Украины по мини-футболу отреагировал на незабитый пенальти в матче с Россией

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Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко поддержал капитана команды Петра Шотурму, который не реализовал пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы против России.

— Конечно, мы поддержали его в раздевалке. Петр – опытный игрок, и мы его поддержим в любом случае. Будем поддерживать его все вместе, и в радости, и в горе. Он как настоящий капитан взял на себя ответственность и выполнил шестиметровый, — передает его слова пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Он отметил, что капитана поддерживает вся команда. Впереди у украинцев матч с испанцами за бронзовую медаль. Те в другом полуфинальном матче уступили Португалии, которая в финале встретится со сборной России.

Российская сборная по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы после победы над командой Украины. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2 (2:1).

Россияне отличились трижды: на второй минуте забил Антон Соколов, на 15-й — еще один мяч забросил Андрей Афанасьев, а на 31-й минуте — Артем Ниязов. Также на 39-й минуте встречи голкипер сборной РФ Дмитрий Путилов смог отразить пенальти Петра Шотурмы. В составе украинцев на 16-й минуте забил гол Евгений Серый, а на 35-й минуте отличился Даниил Абакшин.