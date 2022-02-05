Пять видов дятлов обнаружили в пойме реки Алешинки

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В пойме реки Алешинки сотрудники Мосприроды обнаружили пять видов дятлов. Среди них желна, седой, белоспинный, а также большой и малый пестрые дятлы.

— В природном комплексе № 178 на Алешинке живут речные бобры. Перекрыв своей плотиной реку, грызуны оказали добрую услугу дятлам. Так как речка разлилась по всей своей пойме, корни ближайших деревьев оказались под водой, что привело к их высыханию. Это и привлекло такое большое количество разных видов дятлов, — рассказал орнитолог Мосприроды Николай Кудрявцев.

1/5 Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы 2/5 Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы 3/5 Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы 4/5 Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы 5/5 Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Желну можно встретить в Измайловском лесопарке. Ее также называют черным дятлом за характерный окрас. У белоспинного дятла нижняя часть спины имеет белую или полосатую окраску с розовым подхвостьем и черными пятнышками на боках. Седой дятел также отлично заметен: он имеет окраску из смеси серого и оливкового оттенков, а также небольшое красное пятнышко на голове. Большой и малый пестрый дятлы имеют схожую пеструю окраску, но у малого нет под хвостом красных или розовых перьев. Часть из этих птиц занесена в Красную книгу и охраняется, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице заметили краснокнижную утку, находящуюся под угрозой исчезновения. Чирка-свистунка обнаружили специалисты Мосприроды на территории музея-заповедника «Царицыно».

В прошлом году единичные птицы встречались на Яузе и на прудах в парке на территории музея-заповедника «Царицыно».