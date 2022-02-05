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Движение в районе бульвара Энтузиастов ограничат из-за инженерных работ

Михаил Алимов

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Движение в районе бульвара Энтузиастов ограничат из-за инженерных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, бульвар Энтузиастов Карта всех событий

В столице временно ограничат движение из-за проведения инженерных работ. Ограничения затронут несколько участков в районе бульвара Энтузиастов. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в Информационном центре ДТиРДТИ.

Ограничения будут вводить поэтапно. Первый — с 15 февраля по 11 июля и ликвидацией полосы общественного транспорта. Второй участок будет перекрыт с 12 по 28 июня. Здесь сохранят выделенную полосу для общественного транспорта и две полосы для автомобилистов за счет обустройства временных уширений.

Третий участок будут перекрывать с 29 июня по 27 июля и здесь также ликвидируют полосу общественного транспорта. Четвертый участок затронут сразу два периода — с 28 июля по 11 августа и с 17 августа по 17 сентября включительно. Отмечается, что в первом периоде будет ликвидирована полоса для общественного транспорта, а во втором — одна полоса частично.

Подробнее с участками перекрытия можно на инфографике.

Движение в районе бульвара Энтузиастов ограничат из-за инженерных работ Фото: Информационный центр ДТиРДТИ

В январе в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в столице ограничат движение на участках бокового проезда проспекта Андропова и на самом проспекте. Ограничения будут вводить поэтапно.

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