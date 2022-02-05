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Два путепровода через железную дорогу планируют построить на северо-востоке Москвы

Михаил Алимов

Город
Два путепровода через железную дорогу планируют построить на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Анадырский проезд, 12с10 Карта всех событий

Специалисты спроектировали два путепровода над железными дорогами на северо-востоке Москвы. Первый планируют построить между улицами Менжинского и Дудинкой, второй расположится между улицей Малыгина и Малыгинским проездом.

С их помощью улучшится транспортная связь местных районов — Ярославского, Лосиноостровского и Бабушкинского, которые разделены путями.

— Ближайшие к Ярославскому району станции метро расположены в Бабушкинском и Лосиноостровском. Но проехать к ним по прямой невозможно из-за железной дороги. Это приводит к перегрузке транспортного узла на пересечении Енисейской улицы и Ярославского шоссе. Реализация данных проектов поможет сформировать целостность и связность разрозненных территорий и сформирует новые транспортные маршруты в районе, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новые путепроводы сократят время в пути для автомобилистов, а также обеспечат лучшую транспортную доступность некоторых районов города. Также по ним планируют проложить велосипедные дорожки. Все обсуждения будущих путепроводов проходят на портале «Активный гражданин», передает официальный сайт мэра Москвы.

2 февраля глава Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что специалисты капитально отремонтируют Краснопресненский путепровод, расположенный в Пресненском и Беговом районах столицы. Он отметил, что в рамках работ предусмотрены замена пролетных строений сооружений, переустройство шкафных стенок и обновление насадок и железобетонных поверхностей опор.

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