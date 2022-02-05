Вирусолог рассказал, какие ограничения могут отменить вслед за карантином для «контактников»

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Рекомендации о соблюдении социальной дистанции и удаленной работе могут быть отменены после значительного снижения количества заболевающих штаммом «омикрон». Однако некоторые другие ограничения (например, ношение масок) могут сохраниться и после пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев, комментируя сообщение об отмене изоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор с 6 февраля отменяет изоляцию для тех, кто контактировал с людьми, болеющими коронавирусом.

Он отметил, что вряд ли будет сокращен срок карантина для заболевших, который сейчас составляет неделю. Скорее всего, не будет отменен и масочный режим.

— Сокращать дальше уже некуда. Точно нельзя отменять ношение масок — это очень важный фактор ограничения заболеваемости и снижения тяжести заболевания. Но иммунитет у нас, похоже, приближается к стопроцентному (к сожалению, не за счет вакцинации, а за счет существенного процента переболевших), кто еще не болел, сейчас точно переболеет. В результате иммунитет есть у всех и дальше остается лишь просить тех, кто болеет коронавирусом, неделю не ходить на работу, — уверен Скулачев.

По словам эксперта, в период сезонной заболеваемости в Японии и Китае маски носили еще до коронавируса, поэтому там эпидемия прошла легче. Причем Япония, в отличие от Китая, не вводила серьезных локдаунов. Ношение масок осенью-весной в московском метро стоит оставить навсегда, подчеркнул собеседник «ВМ».

Скулачев отметил, что отменять изоляцию и тесты для заболевших не стоит, однако можно снизить контроль за соблюдением таких мер.

— Больной человек не должен заражать других, неважно, чем он болеет: коронавирусом, гриппом или риновирусом. Я бы это тоже не отменял: если вы больны и тест подтвердил болезнь, то надо сидеть дома. Это необязательно делать методом социального мониторинга, вполне можно оставить на сознательность граждан, но сделать доступными тесты на антиген, которые можно делать самостоятельно. Почему они стоят тысячу или две — не очень понятно, нет никакой огромной технологии, — рассказал собеседник «ВМ».

Рекомендации об удаленной работе и социальной дистанции будут отменены, когда эпидемия «омикрона» пойдет на спад и ощутимо снизится количество заболевших, спрогнозировал специалист.