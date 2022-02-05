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Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с людьми, болеющими коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 5 февраля.

— Пункт 3.8 признать утратившим силу, — говорится в постановлении.

Пункт, о котором идет речь, предписывал лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, находиться в изоляции не менее семи календарных дней.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими.

Также Пшеничная добавила, что штамм «омикрон» уже добрался почти до всех российских регионов.

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что, в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он.

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