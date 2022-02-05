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Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе

Анастасия Колоскова

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Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается до пяти градусов тепла, что соответствует погоде, характерной для середины марта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, потепление начнется уже в понедельник. В этот день столбик термометра приблизится к отметке ноль градусов.

— Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8–10 градусов. Погода опять будет опережать свое развитие. Мы окажемся в середине марта, — цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд пояснил, что потепление спровоцирует циклон, который придет в столичный регион во второй половине воскресенья. Согласно прогнозу, 6 февраля в Москве будут наблюдаться усиление ветра и снег, однако «суперснегопадов» в регионе не ожидается, уточнил метеоролог. Температура воздуха составит минус 2–4 градуса.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в столице будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Во вторник и среду температура воздуха будет колебаться в диапазоне от одного градуса мороза до четырех градусов тепла. В четверг — от нуля до пяти градусов тепла.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в понедельник атмосферное давление начнет постепенно понижаться, погода будет облачной, местами — небольшой снег. Ночь станет гораздо теплее: минус 5–12 градусов, по области — до минус 10 градусов. Дневная температура приблизится к плюсовой. В последующие дни погода в столице будет более снежной, добавила она.

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