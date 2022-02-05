Мясников назвал «мужской» симптом онкологических заболеваний

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Пониженный уровень гемоглобина у мужчин может сигнализировать о серьезных заболеваниях, тогда как у женщин железодефицитная анемия часто связана с естественной кровопотерей во время менструации. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, анемия у мужчин часто наблюдается при поражении желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что незаметная внешне потеря крови бывает именно в этой системе организма.

Мясников посоветовал мужчинам при снижении гемоглобина не откладывать визит к врачу. Он отметил, что при подобном симптоме важно пройти такие исследования, как гастроскопия и колоноскопия. Они позволят не пропустить полип, язву или даже рак.

До этого Александр Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что постковидный синдром не является прерогативой коронавирусной инфекции. По его словам, синдром часто возникает после тяжелого течения любых серьезных вирусных заболеваний, таких как грипп, ветрянка, пневмококковая, хламидийная инфекция, ВИЧ-инфекция и гепатит. Подобные последствия после перечисленных недугов, по словам эксперта, «были и будут всегда, даже если ковид уйдет от нас».