«Всегда был и будет»: Мясников объяснил, почему люди страдают от постковидного синдрома

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Постковидный синдром не является прерогативой коронавирусной инфекции. Подобное состояние возникает после любого тяжелого заболевания. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал доктор Александр Мясников.

По его словам, синдром часто возникает после тяжелого течения любой серьезной болезни.

— Постинфекционный синдром возникает после любого тяжелого вирусного заболевания: гриппа, ветрянки, пневмококковой, хламидийной инфекции, ВИЧ-инфекции и даже гепатита. То есть он не является прерогативой именно коронавирусной инфекции, — пояснил он.

Подобные последствия после перечисленных недугов, по словам эксперта, «были и будут всегда, даже если ковид уйдет от нас».

Тот же гепатит, по словам медика, имеет схожую клиническую картину: недомогание, боли, слабость, нарушение некоторых функций организма.

Собеседник «ВМ» отметил, что при легком течении COVID-19 постинфекционный синдром тоже может быть, но он гораздо слабее себя проявляет, чем после тяжелых форм.

Кроме того, отметил Мясников, люди были очень сильно напуганы в самом начале пандемии. В результате сейчас склонны любое недомогание списывать на перенесенный коронавирус.

— Любая боль в спине, давление, еще что-то. Они все это приписывают перенесенному ковиду. Хотя это болячки, которые они «набивали» себе всю жизнь. Сидячим образом жизни и любовью к выпечке и пельменям, — сказал он.

В свою очередь врач-терапевт Инна Колоскова рассказала «Вечерней Москве», что постковидный синдром возникает вне зависимости от того, в какой форме COVID-19 протекал у человека: легкой, скрытой, средней, критической или тяжелой. Он может длиться от 7 дней до 12 недель и переходить даже в хроническую стадию. Все зависит от того, насколько при коронавирусе пострадала иммунная система, отметила специалист.