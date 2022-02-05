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Сергей Собянин рассказал о программе «Академия инноваторов»

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин рассказал о программе «Академия инноваторов»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации новой программы «Академия инноваторов», которую в 2021 году запустил Московский инновационный кластер.

По словам главы города, программа предназначена для начинающих разработчиков, которым не хватает опыта для запуска стартапа или развития высокотехнологичного проекта. Сергей Собянин сообщил, что для участия в программе поступило 5 тысяч заявок, из которых были выбраны более 600 финалистов.

— Они уже приступили к практическим занятиям. Наставники из крупных компаний и вузов помогут слушателям академии собрать команду единомышленников, выбрать правильное направление на рынке, составить бизнес-план. Вместе пройти путь от испытаний продукта до привлечения инвестиций, — написал мэр Москвы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин напомнил, что все желающие могут ознакомиться с вводными лекциями о запуске инновационного проекта в личном кабинете на i.moscow.

Накануне мэр Москвы провел осмотр ковидного стационара Городской клинической больницы имени Филатова и строящегося при медучреждении скоропомощного комплекса.

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