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Мэр Москвы осмотрел строящийся при ГКБ имени Филатова скоропомощный комплекс

Виктория Сикерина

Город
Мэр Москвы осмотрел строящийся при ГКБ имени Филатова скоропомощный комплекс
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр ковидного стационара Городской клинической больницы имени Филатова и строящегося при медучреждении скоропомощного комплекса. Об этом стало известно в пятницу, 4 февраля.

Глава города отметил, что в новом комплексе специалисты оснастят шесть операционных необходимым оборудованием. При этом здесь создадут условия для своевременной диагностики и понятной навигации.

По его словам, такой комплекс увеличит возможности и пропускную способность больницы, а также позволит оказывать эффективную медицинскую помощь в экстремальных случаях.

— Надеюсь, что в 2023 году этот корпус примет уже пациентов. В целом мы пять таких корпусов строим в городе, это очень важная программа, — заявил Сергей Собянин.

Существующий при больнице ковидный стационар мэр Москвы назвал одним из основных в городе. Здесь развернуто 1,7 тысячи коек. За время пандемии медпомощь получили около 77 тысяч человек, передает его слова агентство городских новостей «Москва».

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Также в ходе осмотра ГКБ глава города рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице стабилизировалась. По его словам, в настоящий момент в московских медучреждениях развернуто около 16 тысяч коек для заболевших коронавирусом пациентов. При этом количество госпитализаций составляет 1,6 тысячи человек в сутки.

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