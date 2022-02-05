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Лукашенко оценил вероятность войны с Украиной

Анастасия Колоскова

В мире
Лукашенко оценил вероятность войны с Украиной
Фото: president.gov.by

Украина не станет воевать с Белоруссией, в противном случае война закончится в течение считанных дней. Такое мнение озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня, — заявил глава государства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

— Тех, кого там показывают с автоматами...деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем, — сказал президент во время интервью Владимиру Соловьеву.

По его словам, воевать с Белоруссией и Россией бесперспективно, и это не связано с ядерным и «каком-то и прочем» оружием.

— Но нас лучше не трогать, — резюмировал Лукашенко.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину, посоветовав сторонам избегать действий и риторики, которые могли бы обострить ситуацию вокруг Украины.

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