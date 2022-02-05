ООН отреагировала на фейковую новость о «вторжении» России на Украину

Фото: МИД РФ

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину, посоветовав сторонам избегать действий и риторики, которые могли бы обострить ситуацию вокруг Украины.

— Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации, — цитирует представителя организации РИА Новости.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg примерно в 00:00 по московскому времени выпустило материал с заголовком «Россия вторгается на Украину». Позже стало известно, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен Bloomberg по ошибке.

До этого сенатор Константин Косачев заявил, что ошибочная публикация Bloomberg о якобы вторгшейся на территорию Украины России есть либо осознанная провокация, либо следствие психоза Запада.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg вряд ли была провокацией, но из-за нагнетания атмосферы вокруг Украины ситуация становится опасной. Тем более что само агентство уже принесло извинения за случившийся инцидент.

Публикацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав ее «шмарафоном» натовских желаний».