Сенатор Косачев назвал ошибочную публикацию Bloomberg об Украине следствием психоза

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ошибочная публикация Bloomberg о якобы вторгшейся на территорию Украины России есть либо осознанная провокация, либо следствие психоза Запада. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил сенатор Константин Косачев.

— Я не верю, что это было случайностью. Либо это осознанная провокация, либо это следствие психоза, который нагнетается в западных средствах информации и рано или поздно срабатывает, когда люди, даже не имея на то соответствующих указаний сверху, тем не менее принимают решения о публикации просто потому, что они в нее искренне верят, — рассказал он «Известиям».

При этом извинения за такое нельзя принимать, а в обоих случаях действия агентства заслуживают порицания, уверен Косачев.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg вряд ли была провокацией, но из-за нагнетания атмосферы вокруг Украины ситуация становится опасной. Тем более, что само агентство уже принесло извинения за случившийся инцидент.

Ранее сообщалось, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен агентством Bloomberg по ошибке. Позднее агентство удалило его со своего сайта. Сейчас расследуются обстоятельства совершения ошибки.