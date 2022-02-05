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Bloomberg по ошибке написало о «вторжении» России на Украину

Виктория Храменкова

В мире
Bloomberg по ошибке написало о «вторжении» России на Украину
Фото: МИД РФ

Заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен агентством Bloomberg по ошибке. Позднее агентство удалило его со своего сайта.

— Заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 по московскому времени) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке, — объяснило агентство.

Ошибку уже убрали с сайта. Сейчас расследуются обстоятельства ее совершения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

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