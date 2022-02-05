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Песков прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о российском вторжении на Украину

Михаил Алимов

В мире
Песков прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о российском вторжении на Украину
Фото: Администрация президента РФ

Ошибочная публикация Bloomberg вряд ли была провокацией, но из-за нагнетания атмосферы вокруг Украины ситуация становится опасной. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вряд ли это могло быть провокацией, вряд ли это была провокация — здесь не следует преувеличивать, — передает его слова ТАСС.

Тем более, что само агентство уже принесло извинения за случившийся инцидент.

Однако сложившаяся ситуация показывает, насколько опасно нагнетание напряжения вокруг Украины. Ежедневные заявления из Вашингтона и европейских столиц, поставки на Украину оружия, стягивание войск к российским границам — это все не способствует мирной жизни в регионе и ведет к созданию напряженности, которая в любой момент может вспыхнуть от случайной искры, отметил пресс-секретарь.

До этого сообщалось, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен агентством Bloomberg по ошибке. Позднее агентство удалило его со своего сайта. Сейчас расследуются обстоятельства совершения ошибки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

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