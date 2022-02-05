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«Шмарафон» натовских желаний»: Захарова прокомментировала скандальные публикации Bloomberg и Bild

Михаил Алимов

В мире
«Шмарафон» натовских желаний»: Захарова прокомментировала скандальные публикации Bloomberg и Bild
Фото: roscongress / Анна Горбань

Страны Запада и раньше пытались испортить Олимпиаду различными путями, но сегодняшние публикации в иностранных СМИ Bloomberg и Bild показали, что те готовы на все. Об этом в субботу, 5 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Глобальный информационно-политический «шмарафон» натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала сразу две публикации. Первая поступила от агентства Bloomberg. Примерно в 00:00 по московскому времени у них вышел материал с заголовком «Россия вторгается на Украину». Позже стало известно, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен агентством Bloomberg по ошибке.

Второй публикацией стала статья немецкой газеты Bild. От некой спецслужбы к изданию поступила информация, что Россия намерена вторгнуться на Украину с целью ее присоединения к Союзному государству. Верховная рада будет упразднена и станет незаконной — вместо нее будет создана «народная рада».

До этого сенатор Константин Косачев заявил, что ошибочная публикация Bloomberg о якобы вторгшейся на территорию Украины России есть либо осознанная провокация, либо следствие психоза Запада.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg вряд ли была провокацией, но из-за нагнетания атмосферы вокруг Украины ситуация становится опасной. Тем более, что само агентство уже принесло извинения за случившийся инцидент

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