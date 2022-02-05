СМИ: Россия планирует присоединить Украину к Союзному государству

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Россия намерена вторгнуться на Украину с целью ее присоединения к Союзному государству. Верховная рада будет упразднена и станет незаконной — вместо нее будет создана «народная рада». Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает издание Bild, ссылаясь на отчеты немецкой внешней разведки.

После вторжения Россия якобы намерена ликвидировать полевые армии Украины и осадить крупные города. После чего внедренные в них агенты активизируются и сместят действующие власти, создав на местах пророссийское руководство.

В планах у «новых властей» создание «народной рады», помещение несогласных с ними украинцев в лагеря и подготовка референдума за присоединение к России. Как отметили в газете, вторжение на Украину может произойти уже в феврале этого года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.