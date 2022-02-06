Директор театра «Ленком» сообщил о болезни Елены Яковлевой

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Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Елены Яковлевой, из-за этого театр был вынужден отменить спектакль с участием артистки.

— Театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче (скончавшийся главный режиссер и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров — прим. «ВМ») боролся за вторые составы, — рассказал он в интервью порталу Тeleprogramma.pro.

Подробности состояния Яковлевой Варшавер не сообщил. В социальной сети переживающие фанаты просят Яковлеву откликнуться и сообщить о своем здоровье.

31 января Проклову выписали из больницы после инсульта. Актриса выразила надежду на то, что все будет нормально, но уточнила, что период полного восстановления будет долгим.