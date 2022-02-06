Фигуристка Валиева призналась, что ей приятны аплодисменты от соперников

Фото: https://www.instagram.com/kamilavalieva26/

Аплодисменты от соперников за выступление всегда приятны, в частности от американцев. Об этом рассказала российская фигуристка Камила Валиева после своего впечатляющего выступления в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

— Аплодисменты американцев очень приятны — это те же спортсмены, фигуристы. Приятно, что им все понравилось в моем прокате. И не только американцам, но и канадцам, и другим спортсменам. Это вдохновляет, — передает ее слова РИА Новости.

При этом она сообщила, что не является непобедимой.

До этого фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной.

15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла. Российская сборная вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах с 36 очками.