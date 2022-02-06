Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном турнире Олимпиады
Сюжет:Олимпиада в Пекине
Фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной.
15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла.
Российская сборная вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах с 36 очками, сообщает РИА Новости.
Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на Олимпиаде в Пекине. В активе сборной одна серебряная и одна бронзовая медали.
Лыжница Наталья Непряева принесла отечественной сборной первую медаль на Играх-2022. Ей досталось серебро в скиатлоне.