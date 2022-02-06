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Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном турнире Олимпиады

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном турнире Олимпиады
Фото: instagram.com/kamilavalieva26/

Фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной.

15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла.

Российская сборная вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах с 36 очками, сообщает РИА Новости.

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на Олимпиаде в Пекине. В активе сборной одна серебряная и одна бронзовая медали.

Лыжница Наталья Непряева принесла отечественной сборной первую медаль на Играх-2022. Ей досталось серебро в скиатлоне.

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