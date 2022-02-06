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Врач перечислил напитки, которые лучше не употреблять натощак

Михаил Алимов

Общество
Врач перечислил напитки, которые лучше не употреблять натощак
Фото: Pexels

Лучше всего утром натощак пить простую воду. С другими напитками следует быть осторожнее. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что при здоровом желудке можно перед едой выпить зеленый чай или кофе, оба с молоком. Другие напитки лучше употребить после приема пищи. Врач рекомендует исключить из утреннего приема пищи соки и прочие сахаросодержащие напитки, включая газировку, сладкий чай и алкоголь.

— Все, что мы пьем натощак, «добегает» очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться. Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак, — рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По его словам, полезность соков преувеличивают — они содержат приличное количество сахара и раздражают желудок. Поэтому их лучше не употреблять с утра. То же относится и к алкоголю. Распитие горячительных напитков вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и нарушает обмен веществ.

До этого врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов заявил, что употребление спиртных напитков вредно для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек и сахарного диабета. Также есть риск онкологических заболеваний, интоксикации организма, токсического воздействия на головной мозг и психических расстройств. При этом по своему влиянию алкогольные напитки отличаются.

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