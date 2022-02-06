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Кардиолог перечислил самые вредные алкогольные напитки

Юлия Курганова

Общество
Кардиолог перечислил самые вредные алкогольные напитки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Употребление спиртных напитков вредно для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек и сахарного диабета. Также есть риск онкологических заболеваний, интоксикации организма, токсического воздействия на головной мозг и психических расстройств. При этом по своему влиянию алкогольные напитки отличаются. Об этом сообщил врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов.

— Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов. Также при превышении дозировки 80 миллилитров и более коньяк оказывает сосудосуживающий эффект, — рассказал он.

Медик отметил, что пиво при частом употреблении оказывает нагрузку на почки и плохо воздействует на слизистую желудка и поджелудочной железы. При длительном приеме оно приводит к заболеваниям эндокринной системы, нарушению репродуктивной функции, гормональным расстройствам, как у мужчин, так и у женщин. Врач не рекомендовал пить пиво в жару из-за негативного воздействия этого напитка на функцию печени.

Османов предупредил, что в алкогольных коктейлях содержится большое количество сахара, и при частом употреблении они тоже вредны для организма, приводя к метаболическим расстройствам.

Также врач сообщил, что в энергетических напитках содержится кофеин, их регулярное употребление чревато проблемами с памятью, неврологическими расстройствами. Могут возникать и проблемы с сердцем.

Кроме того, в игристых винах и шампанском тоже содержится большое количество сахара, которые приводят к нарушениям функции печени и поджелудочной железы.

По словам кардиолога, самым безвредным спиртным напитком является вино. В умеренных количествах оно разжижает кровь, расширяет сосуды, в средиземноморской диете его рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, передает агентство «Прайм».

Употребление большого количества водки приводит к интоксикации организма, отравлении, нарушению функции сердца, печени, почек и прочим заболеваниям, пояснил терапевт.

Кардиолог рассказала «Вечерней Москве», какие продукты сохранят здоровье сердца. Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности во всем мире, сообщают специалисты. По данным Всемирной федерации сердца, от них умирает более 18,6 миллиона человек в год. На риск развития указанных проблем влияют возраст, наследственность, пол, масса тела, количество сахара в крови и рацион питания.

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