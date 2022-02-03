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Кардиодиета: какие продукты сохранят здоровье сердца

Елизавета Короткова

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Общество
Кардиодиета: какие продукты сохранят здоровье сердца
Фото: Pexels

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности во всем мире, сообщают специалисты. По данным Всемирной федерации сердца, от них умирает более 18,6 миллиона человек в год. На риск развития указанных проблем влияют возраст, наследственность, пол, масса тела, количество сахара в крови и рацион питания. О том, какие продукты надо есть для профилактики возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, «Вечерней Москве» рассказала кардиолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Марина Орлова.

По словам специалиста, предотвратить риск развития болезней сердца поможет специальная «кардиологическая диета». Главное правило — снизить количество потребляемых жирных и жареных продуктов, а также сладостей.

Овощи, фрукты и ягоды

Прежде всего, стоит есть больше овощей и фруктов. Среди них — много полезных для сердечно-сосудистой системы, пояснила кардиолог.

— Самыми популярными и полезными продуктами для сердечно-сосудистой системы являются зеленые овощи, листовой салат, брокколи. Они содержат много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Еще из овощей для сердца очень полезны помидоры. Они содержат фермент ликопин, который снижает воспаление в сосудистой стенке, нормализует уровень артериального давления и снижает риск развития ишемической болезни сердца, — поделилась Орлова.

Среди фруктов лучше всего отдавать предпочтение банану, авокадо и гранату, считает собеседница «ВМ». Эти продукты содержат большое количество калия и магния, а также других микроэлементов, снижающих холестерин.

— Например, очень полезен гранат, который способствует насыщению кислородом клеток крови. Это особенно хорошо для пациентов, страдающих понижением уровня гемоглобина — анемией, — уточнила кардиолог.

Из ягод для сердечно-сосудистой системы полезнее всего клюква, калина и черника. В них множество витаминов и антиоксидантов, укрепляющих стенки сосудов, объяснила специалист.

Полезные жиры

Соблюдая «кардиологическую диету», важно потреблять необходимое количество полезных жиров. По словам Орловой, такие вещества содержатся в морской рыбе и морепродуктах, а также в льняном и оливковом маслах.

— К полезным для сердца продуктам относится рыба (именно морская, жирная) и морепродукты. Там содержится рыбий жир, полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие снижению «плохого» холестерина. Также его снижают льняное и оливковое масла. Их можно добавлять в заправки, салаты. Эти масла выводят из организма токсины, — отметила эксперт.

Молочные продукты, входящие в рацион, также должны содержать небольшой процент жира, добавила кардиолог.

Полезные лакомства

Особую пользу для сердечно-сосудистой системы представляют орехи и горький шоколад.

— Для сердца очень полезны орехи, особенно грецкие. А еще нужно есть горький шоколад с высоким процентным содержанием какао. Он очень богат флавоноидами. Это вещества, которые снижают ишемию внутри клеток, понижают давление и улучшают кровоснабжение, а также замедляют кальцинирование бляшек, — поделилась Орлова.

Крупы и бобы

Не стоит забывать про цельнозерновые продукты и бобовые, напомнила врач.

— Обязательно нужно употреблять в пищу цельнозерновые продукты, которые содержат сложные углеводы. Это коричневый рис, гречка, киноа, овес. Полезны также бобовые, с большим содержанием белка, — заметила кардиолог.

Напитки

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний помогут натуральные соки и морсы. Идеально, если они будут приготовлены дома — без добавления консервантов и лишнего сахара, рассказала Орлова.

В выборе чая предпочтение стоит отдавать зеленому. Количество кружек кофе не должно превышать две за один день. Этот напиток лучше потреблять в первой половине дня, добавила кардиолог.

Также не стоит забывать о необходимости выпивать в день примерно три литра воды.

Какие продукты нужно исключить из рациона?

Для сердечно-сосудистой системы особенно вредны жареные и жирные продукты. Врач-кардиолог посоветовала избегать чрезмерного потребления свинины и баранины. Это мясо лучше заменить индейкой, курицей или нежирной говядиной. Важно уделить внимание и способу приготовления пищи: по возможности ее рекомендуется тушить или готовить на пару, пояснила Орлова.

Стоит ограничить потребляемое количество сладостей и выпечки. Этот совет особенно актуален для людей с сахарным диабетом, подчеркнула врач.

Собеседница «ВМ» порекомендовала полностью исключить из рациона соусы, содержащие трансжиры: майонез, кетчуп.

Также важно не переборщить с количеством яиц в рационе.

— Если вы завтракаете яйцами, то лучше их варить, а не жарить. По возможности старайтесь употреблять больше белков, чем желтков. Идеальная пропорция — это один желток на три белка, — отметила Орлова.

Кроме того, лучше отказаться от алкоголя. По словам кардиолога, наименьший вред организму нанесет бокал красного сухого вина.

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