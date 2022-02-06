Врачи назвали обманчивый симптом «омикрона»

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Боль и проблемы с желудком практически всегда не становятся проявлением штамма коронавируса «омикрон». К такому выводу пришли специалисты ZOE COVID Study, которые проанализировали данные пациентов.

Они отметили, что во время вспышки этого штамма увеличилось количество людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Это продолжалось с середины декабря по конец января.

Специалисты считают, что проблемы действительно участились, но они не связаны с коронавирусом и «омикроном» в частности. В большинстве случаев. Жалобы поступают из-за ошибок людей, которые принимают их за симптомы вируса. Врачи напомнили о профилактике кишечных инфекций и соблюдении правил личной гигиены, а также отметили, что в зимнее время жалоб на проблемы с ЖКТ поступает больше.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эксперт пояснил, что подобная схожесть позволяет отказаться от такой меры как изоляция, так как она нецелесообразна на фоне огромного числа выявляемых случаев болезни, в том числе бессимптомных.