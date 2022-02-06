Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи назвали обманчивый симптом «омикрона»

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи назвали обманчивый симптом «омикрона»
Фото: depositphotos

Боль и проблемы с желудком практически всегда не становятся проявлением штамма коронавируса «омикрон». К такому выводу пришли специалисты ZOE COVID Study, которые проанализировали данные пациентов.

Они отметили, что во время вспышки этого штамма увеличилось количество людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Это продолжалось с середины декабря по конец января.

Специалисты считают, что проблемы действительно участились, но они не связаны с коронавирусом и «омикроном» в частности. В большинстве случаев. Жалобы поступают из-за ошибок людей, которые принимают их за симптомы вируса. Врачи напомнили о профилактике кишечных инфекций и соблюдении правил личной гигиены, а также отметили, что в зимнее время жалоб на проблемы с ЖКТ поступает больше.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эксперт пояснил, что подобная схожесть позволяет отказаться от такой меры как изоляция, так как она нецелесообразна на фоне огромного числа выявляемых случаев болезни, в том числе бессимптомных.

Читайте также:
Врачи Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте