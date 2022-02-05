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Эпидемиолог сравнил распространение «омикрона» с гриппом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог сравнил распространение «омикрона» с гриппом
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

— Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц, — сообщил Горелов, отметив, что аналогичные характеристики эпидемиологического процесса наблюдаются при сезонном подъеме гриппа и ОРВИ.

Эксперт пояснил, что подобная схожесть позволяет отказаться от такой меры как изоляция, так как она нецелесообразна на фоне огромного числа выявляемых случаев болезни, в том числе бессимптомных. По его словам, важно направить усилия на работу с пациентами, у которых есть клинические проявления заболевания, пишет РИА Новости.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене обязательной изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Также было принято решение исключить ношение перчаток из перечня мер борьбы с коронавирусом.

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