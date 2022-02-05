Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с коронавирусом
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Роспотребнадзор исключил перчатки из списка противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 5 февраля.
— Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: « — соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», — говорится в постановлении, которое вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.
До этого пункт 4.4 включал использование перчаток в правилах личной гигиены, необходимых для предотвращения передачи инфекции.
Ранее сообщалось, что, согласно постановлению главного санитарного врача, пациенту, заболевшему коронавирусной инфекцией, не требуется отрицательный тест для выписки, если его лечение длилось семь дней и более.
Также Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с людьми, болеющими коронавирусом.