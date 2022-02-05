Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с коронавирусом

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Роспотребнадзор исключил перчатки из списка противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 5 февраля.

— Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: « — соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», — говорится в постановлении, которое вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

До этого пункт 4.4 включал использование перчаток в правилах личной гигиены, необходимых для предотвращения передачи инфекции.

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Ранее сообщалось, что, согласно постановлению главного санитарного врача, пациенту, заболевшему коронавирусной инфекцией, не требуется отрицательный тест для выписки, если его лечение длилось семь дней и более.

Также Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с людьми, болеющими коронавирусом.