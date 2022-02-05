Роспотребнадзор сократил срок лечения от коронавируса до семи дней

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Пациенту, заболевшему коронавирусной инфекцией, не требуется отрицательный тест для выписки, если его лечение длилось семь дней и более. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 5 февраля.

— Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней, — говорится в постановлении, которое вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

Отмечается, что при длительности лечения пациента с подтвержденным COVID-19 менее семи дней для выписки отрицательный тест по-прежнему необходим.

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До этого сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с людьми, болеющими коронавирусом.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в стране пик заболеваемости коронавирусом может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими.