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Королева Елизавета II отмечает 70 лет со дня восшествия на престол

Михаил Алимов

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Королева Елизавета II отмечает 70 лет со дня восшествия на престол
93-летнюю королеву Елизавету II засняли за рулем внедорожника Land Rover / Фото: https://www.instagram.com/lina_dolcevita/

Королева Великобритании Елизавета II 6 февраля отмечает 70-летие своего восхождения на престол. Платиновый юбилей правления впервые покорился британским монархам.

В честь этого события в субботу, 5 февраля, 95-летняя королева устроила прием для местных волонтеров и членов местного сообщества в собственной резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок. На празднестве она разрезала тематический торт, украшенный логотипом платиновой даты, а также получила множество поздравлений и букет цветов, состоящий из таких же, как на ее коронации, передает РИА Новости.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца — короля Георга VI. Вплоть до лета в честь платинового юбилея правления в стране будут проходить праздничные мероприятия, а также со 2 по 5 июня британцев ожидают расширенные выходные.

До этого она сообщила, что желает, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, получила титул королевы, когда принц Чарльз станет королем. В послании, которое посвящено 70-летию правления Елизаветы II, она заявила, что «искренне желает», чтобы Камилла получила этот титул, «когда придет это время». Ее послание напрямую затрагивает нерешенный вопрос о будущем титуле герцогини Корнуолльской. Ранее высказывались предположения, что Камилла станет «принцессой-консортом».

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