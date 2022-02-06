Елизавета II объявила о желании, чтобы Камилла получила титул королевы

Фото: youtube.com

Королева Елизавета II сообщила, что желает, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, получила титул королевы, когда принц Чарльз станет королем. Об этом сообщает в субботу, 5 февраля, британское издание BBC News.

В послании, которое посвящено 70-летию правления Елизаветы II, она заявила, что «искренне желает», чтобы Камилла получила этот титул, «когда придет это время». Ее послание напрямую затрагивает нерешенный вопрос о будущем титуле герцогини Корнуолльской. Ранее высказывались предположения, что Камилла станет «принцессой-консортом».

Представитель Кларенс-хауса сообщил, что принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская были «тронуты и польщены» словами королевы, передает BBC News.

Елизавета II устроила 5 февраля торжественный прием по случаю 70-летия своего восшествия на престол. Королева стала первым монархом в Великобритании, который отметит платиновый юбилей правления.

Принц Гарри возобновил общение с королевской семьей. Он вновь общается с отцом принцем Чарльзом, пытаясь восстановить отношения с семьей. При дворе ожидают, что он вернется в Великобританию этим летом.