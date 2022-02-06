Российские фигуристы лидируют в командном турнире Олимпиады после выступления Кондратюка

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Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе. Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Спортсмен заработал 181,65 балла. Первую строчку в программе занял японец Юма Кагияма, показав свой лучший результат в сезоне, за что получил от судей 208,94 балла. На третьей позиции оказался фигурист из США Винсент Чжоу. Его результат — 171,44 балла, передает РИА Новости.

По итогам пяти программ на первом месте остается Россия с 45 очками, американцы идут на втором месте с 42 очками, а тройку лидеров замыкает Япония с 39.

До этого фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной. 15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла.